Akcjonariusze LiveChat zdecydują 7 VIII o łącznie 1,95 zł dywidendy na akcję

2) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwoty 50 212 500 zł; co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 1,95 zł;

3) przy uwzględnieniu zaliczek na poczet dywidendy za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący w dniu 31 marca 2019 roku, to jest zaliczki w kwocie 13 905 000 zł, wypłaconej przez spółkę na podstawie uchwały zarządu nr 01/12/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku oraz zaliczki w kwocie 13 905 000 zł, wypłaconej na podstawie uchwały zarządu Nr 01/07/2019 z dnia 2 lipca 2019 roku, pozostająca do wypłaty dywidenda za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący w dniu 31 marca 2019 roku zostanie wypłacona akcjonariuszom w kwocie 22 402 500 zł, to jest w kwocie 0,87 zł na jedną akcję" - czytamy w projekcie uchwały.