Akcjonariusze Medicalgorithmics zdecydują 7 I o emisji do 721 303 akcji bez pp

Medi-Lynx w IV kw. 2018 r. zatrudnił nowego prezesa, którego celem była zmiana modelu biznesowego spółki. W pierwszej połowie 2019 przebudowana została sprzedaż, zoptymalizowano działalność operacyjną, rozpoczęto proces negocjowania i podpisywania kontraktów z ubezpieczycielami prywatnymi ("in-network"). W trakcie roku zawarto umowy pokrywające ok. 63% ubezpieczonych w USA w porównaniu do około 22% pokrycia na początku 2019 r. Na koniec 2019 r. Grupa planuje zwiększyć ten zasięg do ok. 81% pacjentów ubezpieczonych w USA, podano.