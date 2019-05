Akcjonariusze ML System zdecydują 14 VI o wypłacie 0,2 zł dywidendy na akcję

Rekomendowana przez zarząd kwota dywidendy do wypłaty, tj. 1,13 mln zł, stanowi ok. 20% zysku netto wypracowanego w 2018 r., który wyniósł 5,65 mln zł. Mieści się zatem w przedziale - 20-25% skonsolidowanego zysku netto w okresie realizacji zakładanego na lata do 2020 r. włącznie planu inwestycyjnego - zdefiniowanym w zapisach polityki dywidendowej, podkreśliła spółka.