Akcjonariusze PBKM zdecydowali o emisji ponad 3,5 mln nowych akcji po 62 zł/szt.

Kapitał zakładowy spółki zostanie podwyższony o kwotę 1 761 352,50 zł tj. z kwoty 2 840 891 zł do kwoty 4 602 243,5 zł poprzez emisję 3 522 705 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,50 zł każda.

Emisja nowych akcji zostanie przeprowadzona w ramach subskrypcji prywatnej. Oferta objęcia nowych akcji zostanie skierowana wyłącznie do obecnego akcjonariusza spółki, tj. Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS, w zamian za wkład pieniężny o wartości odpowiadającej łącznej cenie emisyjnej za wszystkie nowe akcje. Umowa subskrypcji w ramach subskrypcji prywatnej ma zostać zawarta pomiędzy spółką a inwestorem do 31 grudnia 2019 r.

Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie nowych akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Na początku września br. fundusz Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS - największy dotychczas akcjonariusz Polskiego Banku Komórek Macierzystych zwiększył zaangażowanie w akcjonariacie PBKM do 31,62% udziału w ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu spółki z 19,75%. Transakcje zostały przeprowadzone przez Active Ownership Fund w dniach od 3 do 5 września 2019 r. na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

"Emisja akcji w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do naszego największego akcjonariusza stanowi najszybszy i najkorzystniejszy kosztowo sposób pozyskania kapitału, który będzie istotnie wspierał realizację naszej strategii akwizycji. Pozyskanie z emisji ponad 218 mln złotych pozwoli nam na przyspieszenie tempa przejęć i wykorzystanie sprzyjającej sytuacji na rynku rodzinnego bankowania krwi w Europie, który jest obecnie na etapie konsolidacji. Przypomnę, że w tym roku zrealizowaliśmy dwie akwizycje w Hiszpanii i Portugalii, na które wydaliśmy blisko 10 mln euro. Natomiast w ubiegłym roku przejęliśmy Stemlab - największy portugalski i jednocześnie piąty największy w Europie bank komórek macierzystych. Przeprowadzone akwizycje, oprócz strategicznej ekspansji w Europie Zachodniej, przyniosły nam umocnienie pozycji absolutnego lidera na europejskim rynku rodzinnego bankowania krwi. Jesteśmy w nieustannym procesie budowania coraz mocniejszej marki Grupy FamiCord oraz dynamicznych inwestycji w rozwój biznesu, zarówno organicznie jak i poprzez przejęcia" - powiedział akcjonariusz i prezes PBKM Jakub Baran, cytowany w komunikacie.

"Bardzo nas cieszy zaufanie, którym została obdarzona spółka przez akcjonariusza, który pierwszy niewielki pakiet akcji PBKM nabył niewiele ponad rok temu. Od tego czasu Active Ownership Capital (AOC) wziął udział w emisji przeprowadzonej pod koniec 2018 roku i dokupił z rynku znaczące pakiety akcji. AOC to fundusz aktywistyczny - to znaczy, że jego strategia zakłada bezpośrednie zaangażowanie w budowanie wartości spółek i nastawiony na dynamiczne działanie, co bardzo nam odpowiada. Liczymy na wspólną pracę, w szczególności z wykorzystaniem sieci kontaktów AOC w krajach DACH (Niemcy, Austria i Szwajcaria), która powinna zaowocować wysoką stopą zwrotu dla wszystkich akcjonariuszy" - dodał Baran.