Akcjonariusze Work Service obniżyli cenę sprzedaży akcji inwestorowi do 0,21 zł

"Zarząd [...] otrzymał informację o zmianie wstępnego biznesowego porozumienia pomiędzy kluczowymi akcjonariuszami spółki , posiadającymi łącznie 36 658 780 akcji spółki, reprezentujących 55,89% ogólnej liczby głosów, oraz inwestorem, która to zmiana dotyczy obniżenia ceny ewentualnej sprzedaży akcji przez akcjonariuszy na rzecz inwestora, do kwoty 0,21 zł za akcję. Akcjonariusze i inwestor będą prowadzić dalsze negocjacje w sprawie uzgodnienia docelowej dokumentacji transakcyjnej dotyczącej sprzedaży akcji na nowych warunkach" - czytamy w komunikacie.

Zarząd jednocześnie informuje, że do ewentualnej transakcji z akcjonariuszami spółki na warunkach opisanych powyżej może dojść w związku z inwestycją rozważaną przez inwestora, a zakończenie dalszych negocjacji jest jednym z kilku warunków realizacji transakcji z inwestorem. Informacje co do spełniania kolejnych warunków spółka będzie przekazywała oddzielnymi raportami bieżącymi, podano także.