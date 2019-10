Akcjonariusze Work Service zdecydowali o przerwie w NWZ do 18 X

Akcjonariusze Work Service mieli dziś głosować: a) nad podjęciem uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje serii Z oraz warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii Z, wyłączeniu w całości prawa poboru w stosunku do obligacji zamiennych i akcji serii Z; b) podwyższeniem kapitału o kwotę nie wyższą niż 3 571 428,50 zł poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii ZA i pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji serii ZA; c) podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustaleniem dnia prawa poboru akcji nowej emisji na 8 lutego 2020 r. oraz dopuszczeniem praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na GPW.