Akcjonariusze Work Service zdecydują 8 X o sposobie finansowania rozwoju

Według projektów uchwał na NWZ, spółka chce wyemitować obligacje imienne zamienne na akcje zwykłe na okaziciela serii Z o łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł; mają one zostać skierowane do wybranych inwestorów. W celu przyznania praw do objęcia akcji serii Z przez posiadaczy obligacji spółka chce warunkowo podwyższyć kapitał zakładowy o max. 6,25 mln zł poprzez emisję nie więcej niż 62 500 000 akcji serii Z.