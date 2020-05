Aktualny portfel Comarchu jest o 5-10% wyższy od prognozowanego rok temu

"Wartość przychodów Comarchu na 2020 jest większa niż rok temu o tej porze w 2019 r. Ta dynamika - można powiedzieć - jest nieco mniejsza niż przedstawialiśmy to dwa miesiące temu. Spowolnienie w kontraktowaniu, które obserwujemy w kwietniu jest odczuwalne, a marzec również nie jakiś rewolucyjny pod tym względem. Wartość baclogu jest lepsza, natomiast nie jest to wartość kilkunastoprocentowa, bardziej w przedziale 5-10%. Wszystko zależy od pozyskiwania nowych kontraktów w II kw. i to będzie decydujące dla wartości backlogu, jaka będzie się kształtowała w dalszej części roku" - powiedział Tarański podczas wideokonferencji.

"Z większych inwestycji infrastrukturalnych, budowlanych - mamy centrum treningowe Cracovii, które do końca roku będzie budowane i to jest ponad 20 mln zł które będzie miało wpływ na tegoroczny capex i mamy inwestycję w Stanach Zjednoczonych. Najprawdopodobniej w tym roku sfinalizujemy zakup gruntu w USA - to nie będzie duża kwota. Wydamy także jakieś pieniądze na inne projekty - to będzie być może łącznie około 5 mln zł" - powiedział wiceprezes.