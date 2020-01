Alior Bank, BNP Paribas BP i PKO BP zainwestowały 17 mln zł w Autenti 

Transakcję - poprzez swoje fundusze VC - przeprowadziły Alior Bank, BNP Paribas Bank Polska, PKO Bank Polski oraz dwa fundusze VC: Innovation Nest i Black Pearls VC. To pierwsza taka inwestycja trzech banków, konkurujących ze sobą w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Dla funduszy VC, uczestnictwo w obecnej rundzie finansowania jest kontynuacją inwestycji z 2017 roku.

Łącznie banki zainwestowały w tej rundzie finansowania 17 mln zł.

"Każdy z banków zainwestował identyczną kwotę za identyczny udział. To czyste partnerstwo bez lidera" - powiedział prezes Autenti Grzegorz Wójcik podczas spotkania prasowego.

Inwestycja w Autenti przyśpieszy digitalizację banków poprzez wdrożenie e-podpisu przeznaczonego dla klientów i kontrahentów, do których swoją ofertę kierują. Nowe cyfrowe rozwiązania usprawnią procesy bankowe i będą miały korzystny wpływ na środowisko naturalne. Pomogą także uprościć i przyspieszyć obieg wewnętrznych dokumentów, podano.

"Autenti to już działająca platforma, wdrożona w 250 firmach w Polsce, testowana również za granicą. My przygotowaliśmy się na etap rozwoju na większą skalę. Mamy filozofię bycia otwartą platformą - zintegrowaliśmy rozwiązania partnerów, dostawców. Jest to rozwiązanie interoperacyjne - można składać podpisy różnego rodzaju i one na jednej platformie są sprowadzane do jednego mianownika" - powiedział prezes Autenti.

"Już wkrótce ofertę skierujemy do klientów i partnerów za granicą" - dodał.

Pozyskane przez Autenti finansowanie pozwoli na dalszy, dynamiczny rozwój produktu i ekspansję zagraniczną.

"W naszym wspólnym interesie jest, aby z usług Autenti korzystało jak najwięcej podmiotów działających na rynku. Nie wątpię, że będziemy chcieli zachęcać inne banki do tego, by inwestowały w platformę. Jesteśmy otwarci na współpracę również z firmami ubezpieczeniowymi " - powiedział Wójcik, zapytany o to, kiedy przewidywana jest kolejna runda finansowania i kto wyłoży kolejne środki na rozwój spółki.

Podkreślił, że inwestorzy Autenti są otwarci na współpracę ze środowiskiem bankowym, która mogłaby wesprzeć stworzenie polskiego standardu zdalnego podpisywania i cyfrowego obiegu dokumentów, a tym samym rozwój proekologicznych rozwiązań w tym zakresie.

"My od samego początku postawiliśmy na rozwiązania bezpapierowe. Dla nas to jest nowa generacja, kolejny krok. Elektroniczny proces jest bezpieczniejszy i wygodniejszy również w zakresie przechowywania dokumentów. Autenti brało udział w naszym akceleratorze, jesteśmy skłonni do inwestycji kapitałowej, bo chcemy rozwijać procesy dla wygody naszych klientów" - powiedział prezes Alior Banku Krzysztof Bachta.

Autenti - jako startup - wygrało także pierwszą polską edycję BNP Paribas International Hackathon, proponując oprogramowanie, które usprawniło proces zawierania umów bankowych dzięki zastosowaniu podpisu elektronicznego.

"Dla nas wszystko, co wiąże się z ekologią, środowiskiem jest bardzo ważne. Takiego typu rozwiązania pozwalają zmieniać sposób myślenia na zdepapieryzowane. Wraz z naszymi partnerami chcemy wyznaczać i propagować nowe standardy w polskim sektorze bankowym - powiedział prezes BNP Paribas Bank Polska Przemek Gdański.

Jak wskazał prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło, biznesowe wykorzystanie platformy Autenti w codziennej działalności banku jest jednym z działań wpisujących się w strategię zgodnie z którą PKO BP zmienia się w bank przyszłości.

"W synergii z pozostałymi narzędziami, jakimi dysponujemy, pozwoli nam to jeszcze bardziej usprawnić elektroniczny obieg dokumentów"- powiedział Jagiełło.

Autenti to polska firma, która powstała w 2014 roku. Oferuje rozwiązania umożliwiające podpisywanie dowolnych dokumentów online, na każdym urządzeniu z dostępem do internetu. Szybko, wygodnie, bezpiecznie i w zgodzie z przepisami prawa. Od swojego rynkowego debiutu spółka pozyskała ponad 250 klientów biznesowych, a także wysłała dokumenty do e-podpisu do blisko 95 tys. Polaków.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 109 mld zł na koniec 2018 r.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 341,55 mld zł na koniec III kw. 2019 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

Tagi: technologie, media , telekomunikacja , finanse, bankowość, giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące