Alior Bank szuka startupów do rozwoju aplikacji mobilnej w ramach RBL_START

Zgłaszając się do udziału w programie RBL_START startupy walczą o szansę na przeprowadzenie pilotażu w banku, a w przyszłości na współtworzenie wyjątkowej aplikacji bankowej, która do 2022 roku ma mieć 1,5 mln użytkowników.

Każda firma zakwalifikowana do programu będzie współpracowała z wyznaczonym FinTech partnerem oraz mentorem biznesowym. Wspólnie wypracują model potencjalnej współpracy. W czasie trwania programu RBL_START będą musieli przygotować m.in. wstępny business case projektu, model integracji IT oraz zwalidować rozwiązanie podczas badań klientami, podkreślono.

"Synergia banków i startupów dodaje branży finansowej energii do rozwoju. Właśnie dlatego po raz kolejny ogłaszamy nabór do programu współpracy ze startupami RBL_START. Budowa aplikacji mobilnej, której możliwości będą wykraczać poza finanse osobiste to ambitny cel, który chcemy realizować z partnerami ze świata nowych technologii"- powiedziała p.o. prezesa Alior Banku Iwona Duda, cytowana w komunikacie.

Rozwój aplikacji Alior Mobile to jeden ze strategicznych projektów Alior Banku wynikających ze strategii "Więcej niż bank". Wspólnie z partnerami startupowymi bank chce stworzyć ekosystem usług, z których użytkownicy będą mogli korzystać za pośrednictwem aplikacji bankowych. Najnowsze wyzwanie programu partnerskiego RBL_Start pod hasłem "More than a banking app" to jeden ze sposobów zrealizowania tego planu, zaznaczono.