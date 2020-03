finanse 1 godzinę temu

Alior Bank udostępnia gwarancje de minimis do 80% kwoty kredytu

Alior Bank dostosowuje ofertę dla przedsiębiorców do planu pomocowego Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i udostępnia firmom z segmentu mikro i MSP, korzystniejsze warunki gwarancji de minimis. Maksymalne zabezpieczenie wzrośnie do 80% kwoty kredytu, a okres zabezpieczenia kredytu obrotowego zostanie wydłużony do 39 miesięcy, podał bank.