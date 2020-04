Alior Bank udostępnia pożyczkę z wykorzystaniem Foto ID

"Czas pandemii spowodował zmianę oczekiwań klientów. Coraz więcej usług i produktów dopasowywanych jest do zdalnego trybu. Dlatego też przyspieszyliśmy wiele prac nad innowacyjnymi rozwiązaniami. Chcemy wdrażać narzędzia, które ułatwiają klientom funkcjonowanie w czasie izolacji oraz umożliwią szybki dostęp do produktów bankowych. Pożyczka na selfie to kolejna propozycja w naszej ofercie spełniająca te kryteria" - powiedział dyrektor działu kredytów niezabezpieczonych Alior Banku Paweł Kapias, cytowany w komunikacie.