Alior Bank zakłada wzrost portfela kredytów o 5 mld zł, 2% kosztów ryzyka w br.

"Jeśli chodzi o rok 2020 rok, to zakładamy marżę odsetkową na poziomie z 2019 roku. Zakładamy też poprawę kosztu ryzyka - to co dla nas ważne i kluczowej oraz powrót do naszych normalnych zdrowych wzrostów portfela - 5 mld zł w skali całego roku" - powiedział Biłous podczas konferencji prasowej.