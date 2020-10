"Szacunkowe przychody osiągnięte ze sprzedaży gry przekroczyły w dniu premiery, tj. 27 października 2020 roku kwotę 2,5 miliona euro, co oznacza pokrycie ze sporym zapasem kosztów poniesionych na produkcję gry" - czytamy w komunikacie.

All In! Games to notowany na GPW wydawca gier komputerowych.