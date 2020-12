Allegro 14 grudnia br. odnotowało największą liczbę transakcji w ciągu roku

"Użytkownicy Allegro kupili w miniony poniedziałek ponad 4,6 mln przedmiotów. Najpopularniejszymi kategoriami były: zabawki, sprzęt AGD, dekoracje oraz komputery i konsole. Świadczy to o tym, że Polacy zdecydowanie przygotowują się do Świąt. Dostęp do milionów produktów daje im dużo lepszy wybór niż wizyta w nawet największej galerii handlowej" - skomentował chief commercial officer w Allegro Damian Zapłata, cytowany w komunikacie.