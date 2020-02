technologie 52 minuty temu

Allegro chce zwiększyć liczbę ofert na platformie do 200 mln do końca roku

Warszawa, 13.02.2020 (ISBnews) - Allegro celuje we wzrost łącznej liczby ofert do 200 mln (wobec 130 mln na koniec ub.r.) i 20-proc. wzrost liczby sprzedawców ze 140 tys. na koniec ub.r. do końca 2020 r., poinformowała spółka