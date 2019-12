Allegro: Sklep, którym interesuje się UOKiK, ma mniej niż 1% obrotów platformy

"Od 20 lat Allegro odgrywa kluczową rolę w budowaniu polskiej gospodarki. Określane jako unikalny w skali europejskiej polski 'jednorożec' pomaga polskim małym i średnim firmom docierać do klientów z całego kraju i rozwijać działalność. Przez ostatnie lata, zmieniliśmy się z serwisu aukcyjnego w prężnie działającą platformę handlową, opierającą się prawie w całości na niezależnych sprzedawcach. W 2019 roku wystawili oni na Allegro 40 mln nowych ofert (w sumie jest ich ponad 130 mln), znacząco zwiększając swoją sprzedaż w sieci. Oficjalny Sklep Allegro, który jest przedmiotem zainteresowania UOKiK, odpowiada za mniej niż 1% sprzedaży na całej platformie i przede wszystkim uzupełnia luki w ofertach sprzedawców, na przykład podczas szczytów zakupowych" - czytamy w komunikacie.

UOKiK wszczął postępowanie przeciwko Allegro, uważając, że spółka wykorzystywała swoją pozycję rynkową do faworyzowania swojego sklepu internetowego kosztem ofert niezależnych sprzedawców na platformie Allegro.

"Każdego tygodnia na Allegro rejestruje się i rozpoczyna sprzedaż 500 nowych kont firmowych, dzięki czemu liczba firm sprzedających na Allegro - głównie małych i średnich polskich przedsiębiorstw - wzrosła do ponad 140 tys. To najlepszy dowód zaufania dla nas oraz potwierdzenie, że łatwo jest rozpocząć sprzedaż na naszej platformie, docierając z ofertą do blisko 18 mln polskich klientów w każdym miesiącu - natychmiast i bez żadnej bariery wejścia" - dodał prezes Allegro.