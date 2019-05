Altus TFI miało 2,48 mln zł zysku netto, 4,52 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

"I kwartał 2019 roku jest pierwszym okresem działalności emitenta po przekazaniu znacznej części funduszy inwestycyjnych pod zarządzanie Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. W I kwartale 2019 roku zostały przekazane do Rockbridge TFI kolejne 7 funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Rozpoczęto również likwidacje 1 funduszu zamkniętego oraz 1 subfunduszu wydzielonego w ramach Altus Fundusz Inwestycyjnych Otwarty Parasolowy. Ponadto, przekazano zarządzanie jednym funduszem inwestycyjnym zamkniętym poza grupę kapitałową Altus TFI. Wszystkie te zdarzenia (uwzględniając także drastyczny spadek aktywów w zarządanych funduszach w stosunku do porównywalnego okresu w 2018 roku - tj z poziomu ponad 14.982 mln zł NAV na koniec I kwartału 2018 roku w samym Altus TFI SA do poziomu ponad 7 850,3 mln zł NAV na koniec I kwartału 2019 roku w obu towarzystwach) przełożyły się na wartość uzyskiwanych przez emitenta oraz grupę kapitałową przychodów" - czytamy w raporcie.