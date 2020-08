Alumetal miał 3,96 mln zł zysku netto, 10,6 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2020 r.

"W całym I półroczu 2020 roku zysk EBITDA wyniósł 36,7 mln zł i spadł w stosunku do I półrocza 2019 roku o 27%. Osiągnięte w I półroczu 2020 roku słabsze niż w poprzednich latach wyniki w zakresie zysku EBITDA były efektem bezprecedensowego spadku popytu ze strony przemysłu motoryzacyjnego i w konsekwencji znacznie mniejszych wolumenów produkcji i sprzedaży, co przełożyło się na zmniejszenie wielkości osiąganych zysków w bezwzględnych wartościach. Ponadto, w związku z faktem dużego niewykorzystania zdolności produkcyjnych grupa, zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, zaliczyła do wyników I półrocza 2020 roku dodatkową kwotę kosztów w wysokości 2,8 mln zł. Mniejsza ilość sprzedaży wpłynęła na zwiększenie jednostkowego kosztu produkcji, jednak dzięki szeregu działaniom redukującym koszty oraz optymalizującym procesy produkcyjne, jak również dobrej relacji cenowej (marży handlowej), jednostkowy zysk EBITDA był o 9% wyższy niż roku wcześniej i ukształtował się na poziomie 523 zł/tonę" - czytamy dalej.