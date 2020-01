Amica: Nakłady na transformację cyfrową to 20 mln zł w br., 250 mln zł do 2023

"Pierwszy etap transformacji cyfrowej Amiki to 'think big', który można opisać jako 'myśl, gdzie chcesz być kiedyś, nie myśl o środkach'. Drugi to 'start small' - wybierz mniejszy wycinek biznesu (geograficzny, produktowy lub inny) i testuj docelowe rozwiązanie w mniejszej skali. Takich inicjatyw będzie 10 w tym roku. Na koniec 2020 r. (w przypadku dwóch inicjatyw do połowy 2021 r.) będziemy mieli odpowiedź, czy to działa i rozpoczniemy wdrożenie w pozostałych jednostkach grupy. To będzie trzeci etap - 'escalate fast'" - wyjaśnił Stobiński.