AmRest miał 16,8 mln euro zysku netto, 100,6 mln euro EBITDA w III kw. 2019 r.

"Skonsolidowane przychody Grupy AmRest w III kwartale 2019 roku wyniosły 504,8 mln euro, co oznacza wzrost o 28,7% lub o 112,4 mln euro w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W okresie sprawozdawczym na większości rynków utrzymywały się silne tendencje sprzedażowe w restauracjach porównywalnych (like-for-like, LFL), czemu sprzyjała postępująca cyfryzacja i pozytywne trendy makroekonomiczne, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej. Na wzrost przychodów dodatkowo wpłynęła konsolidacja przedsiębiorstw przejętych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Przychody z działalności podstawowej, skorygowane o ostatnie fuzje i przejęcia (przejęcie Sushi Shop Group, 15 KFC we Francji i Bacoa w Hiszpanii) wyniosły w III kwartale 2019 r. 456,3 mln euro i były o 65,7 mln euro, czyli o 16,9% wyższe niż rok wcześniej" - czytamy w raporcie.