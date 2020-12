Analizy.pl: Aktywa OFE wzrosły o 18,1% m/m, średni wynik - też o 18,1% m/m w XI

To był miesiąc szczególnie dobry dla największych spółek zgrupowanych w indeksie WIG20, który zwyżkował o blisko +21%, w porównaniu do +17% mWIG40 i +15% sWIG80.

"W jeden miesiąc ich wartość wzrosła aż o 21,3 mld zł, czyli o 18,1%, do 138,8 mld zł na koniec listopada. Sam wynik z zarządzania szacujemy na 21,6 mld zł. Saldo wpłat i wypłat szacujemy natomiast na -0,2 mld zł, na co złożyły się składki otrzymane z ZUS (+257 mln zł) oraz przelew do ZUS z tytułu 'suwaka' (-442 mln zł). Dzięki tak wysokiej dynamice aktywów, udało się nadrobić większość strat z poprzednich miesięcy i powrócić do stanu z lutego tego roku" - napisano także.