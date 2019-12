Analizy.pl: Aktywa TFI wzrosły o 0,84% m/m do 264,54 mld zł w listopadzie

"W listopadzie wartość aktywów zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych wzrosła o +2,2 mld zł do 264,5 mld zł na koniec miesiąca. Podobnie jak w poprzednim miesiącu, do wzrostu solidarnie przyczynił się napływ nowego kapitału (+0,7 mld zł) jak i pozytywne wyniki zarządzania" - czytamy w raporcie.

Listopad był szóstym z rzędu miesiącem, w którym rynek akcji krajów rozwiniętych piął się w górę. Zyskiwały także rynki akcji krajów wschodzących, a indeks MSCI AC World, odzwierciedlający koniunkturę na światowych giełdach, wzrósł o +2,3%. Migracja kapitału z rynku obligacji na rynek akcji sprawiła, że gorzej wypadły fundusze papierów dłużnych zarówno polskich jak i zagranicznych. Rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych wzrosła do poziomu 1,77%, a polskich do 2,01%. Mimo to, to właśnie fundusze dłużne cieszyły się największą popularnością i to one w największym stopniu powiększyły aktywa w listopadzie, wskazano w materiale.