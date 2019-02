Ancyparowicz z RPP: Stopy proc. mogą pozostać bez zmian w tym i przyszłym roku

"Jeżeli nic się nie zmieni, to nie jest wykluczone, że stopy będą utrzymywane do końca tego roku i w jakiejś mierze w przyszłym roku" - powiedziała Ancyparowicz na konferencji prasowej po posiedzeniu RPP.

"Wszystkie dane wskazują na to, że nawet, jeśli będzie spowolnienie wzrostu, to dynamika będzie na poziomie zbliżonym do 2016, kiedy stopy były takie, jak teraz" - dodała.