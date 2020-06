Ankieta EKF: PKB spadnie o ok. 4,5% w tym roku, po czym wzrośnie o ok. 4% w 2021

"Zgodnie z prognozami współpracujących z EKF ekspertów, w roku 2020 należy oczekiwać recesji gospodarczej i ujemnej dynamiki PKB na poziomie ok. -4,5%, a następnie tempa wzrostu ok. 4% w roku 2021 i 3,4% w roku 2022. Największe rozbieżności opinii dotyczą sytuacji w roku 2020. Oznacza to bardziej pesymistyczną prognozę PKB w bieżącym roku niż w zaktualizowanym w kwietniu br. rządowym programie konwergencji (-3,4%) oraz nieco bardziej pesymistyczną niż w projekcji Banku Światowego (-4,2%). Bardziej optymistyczni są natomiast eksperci EKF w zakresie oczekiwanego wzrostu dynamiki PKB w roku 2021 i 2022. Konsensus prognostyczny przewiduje również głębszy spadek inwestycji i spożycia w porównaniu do rządowego programu konwergencji" - czytamy w raporcie.