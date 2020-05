Anna Świderska została powołana na wiceprezesa TUiR Warta i TUnŻ Warta 

"To bardzo dobra informacja, że do zarządu Warty dołącza osoba o tak bogatym doświadczeniu i wiedzy, dokładnie znająca naszą organizację. Jej dotychczasowe osiągnięcia, jak również skuteczność w zarządzaniu jednym z kluczowych zespołów, potwierdziły, że idealnie pasuje do roli wiceprezesa zarządu Warty. Jestem pewny, że jej zaangażowanie pomoże nam w dalszym umacnianiu pozycji Warty na rynku" - powiedział prezes TUiR Warta oraz TUnŻ Warta Jarosław Parkot, cytowany w komunikacie.