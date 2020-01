Anwim nie spodziewa się boomu elektromobilności w Polsce w najbliższych latach

"Co warte zaznaczenia, władze krajów europejskich zachęcają firmy logistyczne i transportowe do wykorzystywania paliw alternatywnych. Na przykład 1 stycznia 2019 r. w Niemczech weszła w życie ustawa, która do końca 2020 r. zwalnia całkowicie z opłat drogowych pojazdy wyposażone w instalacje CNG, LNG i pojazdy z napędem hybrydowym np. ON i LNG z zastrzeżeniem większego niż 50% udziału gazu ziemnego w mieszance paliwowej. W związku z tym obecny trend na rynku transportu i logistyki to promowanie sprzedaży aut wyposażonych w instalacje CNG i LNG. Wykorzystanie paliw w transporcie daje to oszczędności nawet do 19 eurocentów na 1 km wynikające ze zwolnienia z opłat drogowych MAUT oraz dodatkowe ok. 15% wynikające z niższej ceny CNG/LNG w porównaniu do oleju napędowego" - zaznaczył.