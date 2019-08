Apator wdraża system z licznikami energii oparty o technologię LTE

"Zakończone sukcesem pilotażowe wdrożenia inteligentnych rozwiązań prowadza do zwiększenia zainteresowania ideą smart meteringu i szerokim zastosowaniem przełomowych technologii. Wartość projektów pilotażowych zarówno dla dostawcy, jak i klienta , opiera się na możliwości przetestowania rozwiązań i technologii w naturalnym środowisku ich pracy. Jest to czas na ewentualną modyfikację założeń lub usprawnienie działania danej technologii, aby - w konsekwencji - wybrać najbardziej efektywne rozwiązanie, które spełni wszystkie kluczowe oczekiwania klienta" - powiedział dyrektor ds. aparatury i systemów pomiarowych Artur Bratkowski, cytowany w komunikacie.

"W ostatnim okresie Apator badał praktyczne zastosowanie najczęściej stosowanych obecnie technologii komunikacyjnych: LTE-M, NB-IoT oraz w M-BUS. Na rynku litewskim firma przeprowadziła pilotażowe wdrożenie, obejmujące implementację systemu do zarządzania danymi pomiarowymi 4Grid, który służy do odczytu liczników energii elektrycznej oraz gazomierzy. W ramach tego projektu Apator dostarczył i przetestował liczniki wyposażone w moduł NB-IoT" - czytamy dalej.

Jedną z zalet urządzeń i systemów inteligentnych jest umożliwienie zdalnej transmisji danych pomiarowych, a następnie ich zbierania i automatycznej analizy. LTE-M to technologia działająca w oparciu o sieć 4G Orange Polska, która dociera do 99,8% Polaków i może obsłużyć nawet do miliona urządzeń współpracujących w ramach IoT na km2.