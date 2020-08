Aplisens miał 6,3 mln zł zysku netto, 7,68 mln zł zysku EBIT w I poł. 2020 r.

"W I półroczu 2020 roku grupa kapitałowa Aplisens odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie prawie 51,5 mln zł, co oznacza spadek o 4,2 mln zł (tj. spadek o 7,6%) w porównaniu do I połowy 2019 roku. Spadki sprzedaży dotyczą wszystkich rynków operacyjnych GK Aplisens i są efektem zastoju gospodarczego, który miał miejsce w II kwartale tego roku na skutek pandemii koronawirusa. Dodatkowo, na wszystkich rynkach operacyjnych GK Aplisens zauważalne jest odkładanie inwestycji w czasie, co przełoży się negatywnie na realizację przychodów w II półroczu 2020 roku i być może w roku kolejnym" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.