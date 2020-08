Aplisens: 'Płaska' sprzedaż w Polsce i UE w II półroczu byłaby zadowalająca

"Co tyczy się wszystkich rynków, w czerwcu i do połowy lipca liczba zamówień była relatywnie większa, w lipcu było nawet więcej rok do roku, a potem zaczęło się to załamywać. Zamówień było mniej niż można było oczekiwać z perspektywy czerwca i mniej niż się spodziewaliśmy. Czy zamówienia wrócą po wakacjach - trudno przewidzieć" - powiedział Żurawski podczas konferencji prasowej.