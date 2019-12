APS Energia podtrzymuje oczekiwanie wzrostu przychodów o 20% w br.

"Spodziewamy się rekordowego roku na wszystkich poziomach. IV kwartał będzie zdecydowanie najlepszy. Cel wzrostu przychodów o 20% jak najbardziej podtrzymujemy, tym bardziej, że nadspodziewanie dobrze udaje nam się pozyskiwać kontrakty w energetyce atomowej, a to są duże kontrakty" - powiedział Szewczyk w rozmowie z ISBnews.

"Zmieniliśmy politykę egzekwowania należności i teraz już przy stosunkowo niedużych opóźnieniach idziemy do sądu, a to musi zostać uwzględnione w odpisie. Spodziewamy się, że do końca roku istotna część tych odpisów będzie odwrócona" - wskazał prezes.