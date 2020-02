Arctic Paper miał szacunkowo 124,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2019 r.

"Uzyskane wyniki są wynikiem skutecznej realizacji programu poprawy zyskowności w segmencie papieru oraz niższymi kosztami surowców, co przyczyniło się do wzrostu zysku w segmencie papieru. Prace nad poprawą efektywności i podniesieniem marży są kontynuowane. Wyraźna poprawa wyników w segmencie papieru, wprowadzenie nowych produktów papierniczych Premium i w segmencie opakowań, przeprowadzone inwestycje w segmencie papierniczym oraz stabilny segment celulozy poprawiły dochodowość na poziomie grupy kapitałowej" - czytamy w komunikacie.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,16 mld zł w 2018 r.