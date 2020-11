Arctic Paper planuje powrót do wypłaty dywidendy z zysku za 2020 rok

"Naszym celem jest powrót do regularnych wypłat dywidendy. Myślę, że pierwsza dywidenda zostanie wypłacona z zysku za 2020 rok" - powiedział Jarczyński podczas wideokonferencji.

"Spodziewane ograniczenie capeksu w 2021 roku zwiększy nasze możliwości wypłaty dywidendy za 2020 rok. Zmniejszamy zadłużenie, mamy dobre wyniki finansowe, wszystko wskazuje na to, że będzie możliwość wypłacenia dywidendy z zysku za obecny rok" - dodał prezes.

Na początku 2020 roku prezes Jarczyński zapowiadał, że co do zasady spółka chciałaby przeznaczać ok. 1/3 zysku na dywidendę.