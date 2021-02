Arctic Paper przystąpi do negocjacji nowego finansowania na 300 mln zł

"Zarząd Arctic Paper [...] podjął decyzję o przystąpieniu do negocjacji nowej umowy kredytów z wybranymi bankami, w celu pozyskania środków na:

2. obligacji serii A w łącznej kwocie 100 mln zł wyemitowanych przez spółkę w dniu 30 września 2016 roku, o których emisji spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2016 z dnia 30 września 2016 roku; obligacje zostały wyemitowane na podstawie programu emisji obligacji ustanowionego w oparciu o umowy zawarte w dniu 9 września 2016 roku z Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce związane z ustanowieniem programu emisji obligacji do łącznej kwoty 150 mln zł, o którego ustanowieniu spółka informowała w raporcie bieżącym nr 20/2016 z dnia 9 września 2016 roku;

4. umowy faktoringowej z dnia 8 lutego 2017 roku (z późniejszymi zmianami) zawartej pomiędzy Arctic Paper Munkedals AB, spółkę oraz BNP Paribas Faktoring sp. z o.o. do łącznego limitu w kwocie 52,5 mln zł, o której zawarciu spółka informowała w raporcie bieżących nr 04/2017 z dnia 9 lutego 2017 roku; oraz

5. umowy faktoringowej z dnia 19 września 2019 roku (z późniejszymi zmianami) zawartej pomiędzy Arctic Paper Kostrzyn S.A. oraz Santander Factoring sp. z o.o. do łącznego limitu w kwocie 30 mln zł, o której zawarciu spółka informowała w raporcie bieżących nr 22/2019 z dnia 19 września 2019 roku,

6. oprocentowanie: zmienne ustalane na bazie stawki bazowej WIBOR w przypadku finansowania w PLN oraz stawki bazowej EURIBOR w przypadku finansowania w EUR oraz zmiennej marży, której poziom będzie uzależniony od poziomu wskaźnika zadłużenia netto do EBITDA ; oraz

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,12 mld zł w 2019 r.