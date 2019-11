Arctic Paper: Warunki zakupu celulozy powinny być sprzyjające w I połowie 2020

"Od początku roku mamy do czynienia z systematycznym spadkiem cen celulozy, doszliśmy już do pułapu, w którym ceny sprzedaży są na poziomie kosztów wytworzenia, ale cały czas nie jest to rynek zrównoważony, bo mamy dużą nadpodaż celulozy względem potrzeb rynkowych. Średnio w Europie zapasy celulozy wynoszą ok. 1,2 mln ton, a dzisiaj przekraczają 2 mln ton" - powiedział Jarczyński na konferencji prasowej.