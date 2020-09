Ardigen z Grupy Selvita otrzyma 12 mln zł z NCBR na rozwój terapii komórkowych

"Zastosowanie zaawansowanych algorytmów ograniczy liczbę eksperymentów niezbędnych do identyfikacji najbardziej skutecznego receptora TCR, co znacząco ograniczy koszty rozwoju takiej terapii. Co ważne, skróci to także czas potrzebny do wejścia nowego produktu terapeutycznego na rynek. W naszej ocenie będzie to rewolucja, którą z pewnością odczują pacjenci chorzy na nowotwory" - podkreślił kierownik projektu Piotr Stępniak.