ARP i KRePUZ mają poruzmienie ws. kształcenia kadr na potrzeby grupy ARP

"To porozumienie to zapowiedź efektywnej współpracy nauki i szkolnictwa wyższego z sektorem gospodarczym. Dostosowanie oferty edukacyjnej szkół zawodowych do oczekiwań pracodawców i, co za tym idzie, zwiększenie szans absolwentów na rynku pracy. To jeden z priorytetów działań podejmowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uważam, że inicjatywy takie jak ta, które za główny cel stawiają sobie zapewnienie przedsiębiorcom wykwalifikowanej kadry i ułatwienie młodym ludziom podjęcia pierwszej pracy zawodowej są szczególnie wartościowe" - powiedział minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, cytowany w komunikacie.