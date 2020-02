Asbis ma umowę na wyłączną dystrybucję słuchawek TCL w 12 krajach

"Asbis rozwija się obecnie w trzech kierunkach - jako dystrybutor IT, producent sprzętu i akcesoriów IT oraz jako twórca i dostawca zaawansowanych technologicznie rozwiązań IT, IoT oraz AI. Dystrybucja jest wciąż naszą główną gałęzią biznesową, którą rozwijamy łącznie z pozostałymi sektorami. Dlatego szukamy najlepszych rozwiązań w tej dziedzinie. Umowa z takim światowym gigantem jak TCL znacząco wzmocni naszą dominującą pozycję na 12 rynkach. Dzięki tej umowie nasze portfolio produktowe rozbudowało się o produkty kolejnej światowej marki, co da więcej możliwości zakupowych naszych klientom, przyczyniając się do dalszego rozwoju działalności Asbis. Cieszę się też, że rozpoczynamy naszą współpracę z TCL od akcesoriów, które mają zwyczajowo wyższe marże niż komputery czy laptopy, co potwierdza nasze dążenia do zwiększania marż" - powiedział dyrektor generalny i przewodniczący rady dyrektorów Asbisc Enterprises Sergiej Kostewicz, cytowany w komunikacie.