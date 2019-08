Asseco Poland miało 80,1 mln zł zysku netto, 228,9 mln zł zysku EBIT w II kw.

Wynik EBITDA w I poł. 2019 r. wyniósł 756,8 mln zł wobec 600,8 mln zł rok wcześniej. Zysk EBIT wzrósł o 22 ,2% r/r do 453,6 mln zł.

"EBIT Segmentu Asseco Poland wyniósł 87,4 mln zł wobec 120,5 mln zł w I półroczu 2018 roku, co oznacza spadek o 27,5%. Segment Asseco International zanotował wzrost zysku operacyjnego o 21,7% do poziomu 150,8 mln zł. Wysoka dynamika wzrostu zysku operacyjnego w Segmencie Formula Systems, która w I półroczu wyniosła 69,4% to efekt rozwoju organicznego oraz przeprowadzonych w ostatnim czasie akwizycji" - czytamy dalej.