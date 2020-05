Asseco pracuje nad umowami w segmencie chmury, nie wyklucza docelowo przejęć

"Decyzja Microsoftu o stworzeniu regionu w Polsce jest istotną informacją w kontekście tego, jak postrzegane są perspektywy polskiego rynku chmury. Miliard USD robi wrażenie, ale jednocześnie jest sygnałem, że potencjał chmury w naszym kraju jest jeszcze większy" - powiedział ISBtech Szczuka.

"Już działamy w zakresie pozyskiwania umów i mamy projekty związane z chmurą. Nie możemy jeszcze powiedzieć, że w skali polskiej chmura jest bardzo znaczącym obszarem biznesu, ale jesteśmy przekonani, że będzie się to stopniowo zmieniać. Dziś bliżej jesteśmy rynku komercyjnego. Z sektorem public rozmawiamy. Proces uspójnienia kwestii legislacyjnych, dotyczących przetwarzania danych w chmurze jeszcze potrwa i wymaga działań edukacyjnych" - dodał wiceprezes.

Jako producent oprogramowania, Asseco ma partnerstwa ze wszystkimi największymi dostawcami chmury, takimi jak Amazon z AWS, Google Cloud i Microsoft Azure, a także z Operatorem Chmury Krajowej (OChK).

"My inwestujemy w kompetencje specjalistów, a partnerzy udostępniają pakiety szkoleniowe, platformy. Potrafimy szkolić naszych ludzi w aspekcie deweloperskim i infrastrukturalnym tak, żeby szybko nabywali kompetencje chmurowe. Ale w IT mamy wciąż rynek pracownika, trzeba się postarać, aby pozyskać specjalistów. Inwestowanie w szkolenia chmurowe jest znaczącym czynnikiem motywacyjnym. Chcemy skorzystać z zapowiedzi Microsoftu o szkoleniu specjalistów. Dajemy tym samym swoim pracownikom dużą wartość dodaną. Mamy ponadto tendencję wzrostową w liczbie pozyskiwanych klientów, liniowo zwiększamy kompetencje i jesteśmy przygotowani do sukcesywnego rozwoju. Chcemy sprostać rosnącym potrzebom chmurowym, które będą pojawiać się na rynku" - wymienił wiceprezes.

Wskazał, że Asseco znacząco zainwestowało w pozyskanie kompetencji w modelu multicloud.

"Dziś wychodzimy z tym do rynku i prowadzimy aktywne działania sprzedażowe. Stykamy się tu z dostawcami chmury, ale nie w konkurencji. Oni dostarczają platformę, a my usługi i zwyczajowo klient otrzymuje te dwie oferty" - dodał Szczuka.

Stwierdził także, że Asseco chce zwiększyć potencjał wytwórczy swojego oprogramowania poprzez użycie chmury, a z drugiej - świadczyć wszystkie okołochmurowe usługi, polegające na adaptacji aplikacji, migracji, konfiguracji środowiska, projektowania bezpieczeństwa oraz ciągłości działania w chmurze.

"Inwestycje chmurowe będą rozciągnięte w czasie. Zalecam klientom przechodzenie do chmury od strony infrastrukturalnej w dogodnym i opłacalnym dla nich momencie. Z kolei, jeśli firma jest przed aktualizacją aplikacji to warto ją projektować w taki sposób, aby była adaptowalna do chmury. Ważnym aspektem wpływającym na rozwój chmury jest to, że trzeba uporać się z kwestiami compliance. Dla instytucji publicznych podstawowym problemem jest wciąż zgodność przetwarzania danych w chmurze z obowiązującą w naszym kraju legislacją. Zakładam, że 3-5 lat to szacowany okres, w którym chmura może stać się bardziej popularna od standardowej infrastruktury on premise" - ocenił Szczuka.

Asseco może w przyszłości rozważyć akwizycje w segmencie cloud.

"Obserwujemy to, co się dzieje w zakresie rozwiązań chmurowych i jeżeli będziemy widzieli, że jakaś firma mogłaby dać wartość dodaną w aspekcie portfolio czy kompetencji to będziemy się zastawiać nad ewentualną akwizycją. W biznesie chmurowym konkurencja teraz sobie pomaga, bo wszyscy jesteśmy na etapie edukacji rynku. Jego potencjał jest ogromny, ale jeszcze wciąż istnieje mała świadomość, że warto przechodzić na cloud. Moment na potencjalne akwizycje nastąpi, gdy rynek będzie większy i pokaże kto jest mocny, a kto nie wytrzymuje konkurencji. Na dziś ważniejsze jest, żeby decydenci w firmach zrozumieli korzyści z chmury" - dodał wiceprezes Asseco DS.

Pytany o potencjał współpracy z akcjonariuszem Cyfrowym Polsatem wskazał, że chmura daje taką przestrzeń "w całym aspekcie usług i produktów".

"Dotyczy to zarówno spółek z grupy Asseco, jak również telekomów, do których zalicza się Polkomtel. W grę wchodzą np. takie obszary jak nowoczesne stanowisko pracy, czy wykorzystanie infrastruktury oraz poprawa poziomu bezpieczeństwa" - podsumował Szczuka.

Asseco Data Systems powstała w styczniu 2016 r. z połączenia kompetencji 6 spółek z Grupy Asseco (ADH-Soft, Centrum Komputerowe ZETO, COMBIDATA Poland, Przedsiębiorstwo Informatyki ZETO Bydgoszcz, Unizeto Technologies, Zakład Usług Informatycznych OTAGO. Firms produkuje i rozwija oprogramowanie (m.in. dla sektora leasingowego i samorządów), dostarcza infrastrukturę informatyczną, szkolenia i systemy zarządzania kapitałem ludzkim, specjalizuje się też w usługach bezpieczeństwa i zaufania oraz komunikacji masowej. Współpracuje zarówno z biznesem, jak i jednostkami administracji publicznej.

Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie.

Sebastian Gawłowski

