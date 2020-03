Asseco wdrożyło cyfrowy proces podpisywania umów w Echo Investment

"Usługa wykorzystuje technologię kwalifikowanego i biometrycznego podpisu elektronicznego . Podpisywanie dokumentów bezpośrednio na smartfonie umożliwia specjalna aplikacja, dzięki której można złożyć zarówno odręczny e-podpis biometryczny, jak i e-podpis kwalifikowany. Proces jest dodatkowo zabezpieczony kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną. To sprawia, że nabywca otrzymuje dokument, który jest skuteczny prawnie" - powiedział dyrektor sprzedaży projektów kluczowych w pionie usług bezpieczeństwa i zaufania Asseco Data Systems Artur Miękina, cytowany w komunikacie.

Zdalne umowy rezerwacyjne to kolejny etap cyfryzacji procesu zakupu nieruchomości wprowadzony przez Echo Investment. W 2019 r. deweloper jako pierwszy na rynku wdrożył mobilne odbiory mieszkań, planuje też kolejne procesy.

Umowa rezerwacyjna jest pierwszym formalnym krokiem zakupu mieszkania od dewelopera. Do tej pory wymagał on fizycznego spotkania obu stron transakcji. Dzięki technologii biometrii i wygody urządzeń mobilnych, w Echo Investment będą one podpisywane bez konieczności fizycznego spotkania z przedstawicielem i podpisywania umowy papierowej. System wykorzystujący technologię biometrii i wszechobecne urządzenia mobilne pozwolił na pełną elektronizację tego procesu, podano także.