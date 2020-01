Atak USA na Iran. Ceny ropy naftowej idą w górę

Do ataku doszło na terenie lotniska w Bagdadzie. Rakiety spadły na konwój samochodów należących do milicji w rejonie terminala towarowego. Było to dokładnie w momencie, gdy Abu Mahdi Al-Muhandis przybył na lotnisko, by powitać generała Sulejmaniego. Atak miał nastąpić tuż po przywitaniu się, gdy obaj wsiedli już do samochodu.