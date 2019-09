Atal miał 57,89 mln zł zysku netto, 76,35 mln zł EBIT w I półr. 2019 r.

Od stycznia do czerwca 2019 roku Atal wprowadził do sprzedaży w sumie 12 projektów z 1874 lokalami. Na koniec czerwca w ofercie dewelopera znajdowało się 4601 lokali.

W pierwszym półroczu 2019 roku Atal nabył grunty inwestycyjne w Warszawie, Gdańsku, Łodzi oraz Poznaniu. Łączny koszt zakupu nowych działek to ok. 76 mln zł, w przeliczeniu na 1 m2 PUM to jedynie 537 zł. Tereny pozwolą na realizację ponad 142 tys. m2 PUM, czyli ok. 2500 lokali. Obecny bank ziemi spółki w pełni zabezpiecza plany inwestycyjne na najbliższe lata, wymieniono w komunikacie.