Atal rekomenduje 4,7 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 r.

"Atal SA jest spółką dywidendową. W 2016 roku została wypłacona dywidenda w wysokości 0,61 zł na akcję, co łącznie dało kwotę 23,6 mln zł. Dywidenda wyniosła wówczas 50% zysku netto z 2015 roku. W 2017 roku Atal SA wypłacił akcjonariuszom 1,68 zł na akcję, czyli ok. 65 mln zł - co stanowiło 70% zysku netto z 2016 roku. W 2018 roku spółka wypłaciła akcjonariuszom rekordowe 137 mln zł, czyli 80% zysku z 2017 roku. W tym roku zarząd również zamierza rekomendować wypłatę dywidendy, sięgającą nawet 100% zeszłorocznego wyniku netto jednostki dominującej" - napisał prezes Zbigniew Juroszek w liście załączonym do raportu za 2018 r.