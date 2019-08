budownictwo 1 godzinę temu

Atal wprowadził do oferty 126 lokali w II etapie os. Atal Aleja Pokoju

Atal wprowadził do sprzedaży 124 mieszkania i 2 lokale usługowe w kolejnym etapie krakowskiej inwestycji - Atal Aleja Pokoju, podała spółka. Planowany termin oddania do użytkowania kolejnego etapu inwestycji to IV kw. 2021 r.