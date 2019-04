Atal wprowadził do oferty 84 lokale w ramach III etapu inwestycji Drewnowska 43

"W ramach trzeciego etapu inwestycji Apartamenty Drewnowska 43 powstaną dwa siedmiopiętrowe budynki, w których zaprojektowano 62 mieszkań o powierzchniach od 26,67 do 85,31 m2. W ofercie są lokale o zróżnicowanych układach - od funkcjonalnych kawalerek po przestronne czteropokojowe mieszkania - z przemyślanym podziałem wnętrz, gwarantującym łatwość aranżacji i wygodę użytkowania. Do każdego z mieszkań przynależeć będzie balkon lub przestronna loggia. [...] W tej części inwestycji zaprojektowano także 10 lokali usługowych o powierzchniach od 59,17 do 91,61 m2 oraz 12 lokali biurowych liczących od 39 do 122,42 m2" - czytamy w komunikacie.