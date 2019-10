Atal wprowadził do oferty biurowiec we Wrocławiu w ramach Atal Business Centers

Krakowska 35 to część inwestycji Atal Business Centers. Oferuje łącznie ok. 13 500 m2 nowoczesnej powierzchni biurowej. Biurowiec składać się będzie z sześciu kondygnacji naziemnych oraz jednej podziemnej. Powierzchnia wzorcowego piętra wynosi ok. 2 300 m2, co daje możliwość zaaranżowania powierzchni nawet dla czterech firm. Budynek będzie posiadać dwukondygnacyjne, reprezentacyjne lobby oraz pięć szybkobieżnych wind, podano również.