Atende miało 1,82 mln zł straty netto, 2,48 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

"Grupa Atende osiągnęła w I kwartale 2020 r. słabsze wyniki niż w pierwszym kwartale roku poprzedniego, niemniej nie odbiegają one znacząco od wyników uzyskiwanych zwykle w pierwszym kwartale roku. Wpływ na uzyskane wyniki i zaprezentowane porównanie do roku ubiegłego miały trzy główne czynniki. Po pierwsze, nie są konsolidowane już wyniki Sputnik Software, ponieważ posiadane w spółce udziały emitent sprzedał pod koniec 2019 r. Drugim czynnikiem, który jednak najbardziej wpłynął na wynik porównania pomiędzy I kwartałem roku bieżącego i 2019 r., jest bardzo wysoka baza porównawcza ze względu na fakt osiągnięcia w I kwartale 2019 roku bardzo dobrych wyników, zwykle trudno osiągalnych w pierwszym kwartale roku" - czytamy w raporcie.

"Kolejnym czynnikiem, który negatywnie wpłynął na wyniki, były wprowadzone w marcu br. ograniczenia związane z pandemią i trwający zastój na rynku zamówień publicznych. Spowodował on przesunięcia realizacji projektów o łącznej wartości ok. 10 mln zł, a przychody od klientów sektora publicznego w samej nadrzędnej spółce Atende zmniejszyły się o 13,6 mln zł w porównaniu do I kwartału 2019 r." - czytamy dalej.