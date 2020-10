ATM Grupa miała 2,64 mln zł zysku netto, 3,12 mln zł zysku EBIT w II kw. 2020 r.

"Przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej ATM Grupa S.A. za pierwsze półrocze 2020 rok wyniosły 85 800 tys. zł, co w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku stanowi spadek o 26,4%, tj. o 30 750 tys. zł. Grupa kapitałowa ATM Grupa działa w ramach sześciu segmentów: produkcja telewizyjna i filmowa, zarządzanie aktywami trwałymi, nadawanie, działalność deweloperska, produkcja gier komputerowych oraz działalność pozostała. W analizowanym okresie przychody ze sprzedaży zmniejszyły się we wszystkich segmentach operacyjnych. W analizowanym okresie grupa odnotowała także niższy zysk netto niż w pierwszym półroczu 2019 roku" - czytamy w raporcie.