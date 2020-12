Atomic Jelly liczy na debiut na NewConnect w pierwszych miesiącach 2021

"Jesteśmy w trakcie ostatnich konsultacji z Giełdą Papierów Wartościowych co do treści dokumentu informacyjnego spółki. Planujemy dołączyć do grona spółek notowanych na NewConnect w pierwszych miesiącach 2021 roku. Na chwilę obecną nie są planowane publiczne emisje akcji Atomic Jelly, tak przed debiutem akcji, jak również bezpośrednio po ich wprowadzeniu do obrotu" - powiedział ISBtech Rakowski.